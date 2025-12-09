MasterChef All Star Altın Kupa: 9 Aralık Dokunulmazlık ve Eleme Adayı potasına kim gitti? 9 Aralık Salı?

MasterChef All Star Altın Kupa'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu, 9 Aralık Salı akşamı TV8 ekranlarında yayınlandı. İşte bir önceki bölümün ve bugünün (9 Aralık) sonuçlarına dair güncel durum:

1. Haftanın İlk Eleme Adayı (8 Aralık)

Pazartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan eleme potasına gönderilen ilk isim belli oldu:

1. Eleme Adayı (8 Aralık): Erim Şanal

2. Dokunulmazlığı Hangi Takım Kazandı? (9 Aralık Salı)

9 Aralık Salı akşamı (Bu akşam) haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda mücadele eden Kırmızı ve Mavi takımlardan galip gelen taraf ve sonuçlar henüz açıklanmadı.

Yayınlanan bölümün sonunda şeflerin tadımı ve değerlendirmesi sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım belli olacaktır.

3. İkinci Eleme Adayı Kim Oldu? (9 Aralık Salı)

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın kendi arasında oynayacağı bireysel dokunulmazlık sonrası, haftanın ikinci eleme adayı belirlenecektir.

2. Eleme Adayı (9 Aralık): Henüz açıklanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi