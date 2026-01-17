Nesillerdir okuduğumuz Cin Ali’nin 10’lu serisinde hangi isimde kitabı yoktur? Çifte Milyon sorusu

Türk eğitim tarihinin efsaneleşmiş figürü olan ve Rasim Kaygusuz tarafından kaleme alınan Cin Ali serisi, 1968 yılından itibaren ilkokul öğrencilerinin okuma serüvenine eşlik etmiştir. 10 kitaptan oluşan bu seri, çocukların dil gelişimine uygun olarak basitten karmaşığa doğru ilerleyen bir yapıya sahiptir.

Cin Ali'nin efsanevi 10'lu kitap serisinde hangi isimde bir kitap bulunmamaktadır?

Cin Ali serisinin her bir kitabı, belirli bir kelime grubunu ve fiili öğretmeyi amaçlar. Seride Cin Ali'nin hayvanlarla olan dostluğu "Atı" ve "Kara Kuzusu" üzerinden anlatılır; oyun dünyası ise "Topu", "Topacı" ve "Oyuncakları" ile pekiştirilir. Ancak serinin içinde bir hayvandan çokça bahsedilse de (özellikle "Bak baba bak, bu köpek" gibi temel fişlerde), ana kitap başlıklarından biri bu hayvana ait değildir.

Cevap: Köpeği

