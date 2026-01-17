GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,37
EURO
50,28
STERLİN
58,08
GRAM
6.519,99
ÇEYREK
10.722,71
YARIM ALTIN
21.327,20
CUMHURİYET ALTINI
42.519,97
YAŞAM Haberleri

Nesillerdir okuduğumuz Cin Ali’nin 10’lu serisinde hangi isimde kitabı yoktur? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Nesillerdir okuduğumuz Cin Ali’nin 10’lu serisinde hangi isimde kitabı yoktur? Çifte Milyon sorusu

Türk eğitim tarihinin efsaneleşmiş figürü olan ve Rasim Kaygusuz tarafından kaleme alınan Cin Ali serisi, 1968 yılından itibaren ilkokul öğrencilerinin okuma serüvenine eşlik etmiştir. 10 kitaptan oluşan bu seri, çocukların dil gelişimine uygun olarak basitten karmaşığa doğru ilerleyen bir yapıya sahiptir.

Cin Ali'nin efsanevi 10'lu kitap serisinde hangi isimde bir kitap bulunmamaktadır?

Cin Ali serisinin her bir kitabı, belirli bir kelime grubunu ve fiili öğretmeyi amaçlar. Seride Cin Ali'nin hayvanlarla olan dostluğu "Atı" ve "Kara Kuzusu" üzerinden anlatılır; oyun dünyası ise "Topu", "Topacı" ve "Oyuncakları" ile pekiştirilir. Ancak serinin içinde bir hayvandan çokça bahsedilse de (özellikle "Bak baba bak, bu köpek" gibi temel fişlerde), ana kitap başlıklarından biri bu hayvana ait değildir.

Cevap: Köpeği

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER