Sevgililer Günü ne zaman 2025? Sevgililer Günü’ne kaç gün kaldı, hangi gün, ayın kaçında? Sevgililer Günü tarihçesi

Sevgililer Günü 2025 için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da aşk ve romantizmin sembolü olan 14 Şubat, çiftler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu özel günde hediye almak ve sürpriz hazırlamak isteyenler, 14 Şubat’ın hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki, Sevgililer Günü 2025’te ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte tarihi, anlamı ve detayları...

Sevgililer Günü Ne Zaman?

2025 yılında Sevgililer Günü, 14 Şubat Cuma günü kutlanacak. Yılın en romantik gününde, çiftler için özel etkinlikler ve sürpriz planları yapılabilir. Hediye fikirleri ve özel anlar için hazırlıklara şimdiden başlamakta fayda var.

Sevgililer Günü'nün Tarihçesi

Sevgililer Günü'nün kökeni, tarih boyunca farklı inanışlar ve ritüellere dayanıyor:

Antik Roma Dönemi: Lupercalia Festivali, 15 Şubat'ta sağlık, temizlik ve bereketi kutlamak amacıyla düzenlenirdi. Bu festivalin, Sevgililer Günü'nün temelini oluşturduğu düşünülüyor.

Lupercalia Festivali, 15 Şubat'ta sağlık, temizlik ve bereketi kutlamak amacıyla düzenlenirdi. Bu festivalin, Sevgililer Günü'nün temelini oluşturduğu düşünülüyor. Orta Çağ: İnanca göre, 14 Şubat'ta kuşların eşlerini seçtiğine inanılırdı. Bu tarih, aşk ve romantizmle ilişkilendirildi.

İnanca göre, 14 Şubat'ta kuşların eşlerini seçtiğine inanılırdı. Bu tarih, aşk ve romantizmle ilişkilendirildi. Hristiyanlık Dönemi: 3. yüzyılda Aziz Valentine, İmparator Claudius II'nin yasakladığı evlilikleri gizlice gerçekleştirdiği için tutuklandı ve 14 Şubat'ta öldürüldü. Bu olay, Sevgililer Günü'nün bugünkü anlamını kazanmasına vesile oldu.

Sevgililer Günü Kutlamaları ve Hediyeleri

Sevgililer Günü, ilk olarak 16. yüzyılda tebrik kartlarıyla kutlanmaya başlandı. 1800'lü yıllarda ise seri üretimle kartlar popüler hale geldi. Günümüzde ise romantik hediyeler, çiçekler ve özel sürprizlerle bu özel gün kutlanıyor.

Hediye Önerileri:

Romantik bir akşam yemeği planı

Kişiye özel hediye seçenekleri (fotoğraf albümü, takı vb.)

Çiçek ve çikolata gibi klasik hediyeler

Sevgililer Günü 2025 için hazırlıklara başlayarak bu özel günü daha unutulmaz kılabilirsiniz. Şimdiden plan yapmayı unutmayın!

Kaynak: Haber Merkezi