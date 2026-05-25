Sinop Bayram namazı saat kaçta 2026: Sinop ve İlçelerinde Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Boyabat, Gerze ve Diğer İlçelerde Bayram Namazı Vakitleri

Kurban Bayramı namazı saati belli oldu. Bayramın ilk sabahında camilere akın edecek vatandaşlar, bayram namazı saatini merak ediyor. İşte, 2026 Kurban Bayramı için Sinop ve ilçelerinde bayram namazı saatleri…
Sinop'ta Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Sinop'ta kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.45'te eda edilecek.
Sinop İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Merkez: 05.45
Boyabat: 05.47
Gerze: 05.45
Ayancık: 05.47
Durağan: 05.46
Erfelek: 05.46
Türkeli: 05.48
Dikmen: 05.45
Saraydüzü: 05.47
Sinop genelinde bayram sabahı camilerde manevi bir atmosfer hâkim olacak.