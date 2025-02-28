SON DAKİKA az önce deprem mi oldu?:Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD Son Depremler Listesi
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Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem meydana geldi mi? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son dakika depremler.
Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Ege Denizi'nde depremler devam ederken; Türkiye'ye etki etti mi, Türkiye'de deprem oldu mu merak ediliyor. Bulunduğu bölgede ve yakınında deprem olup olmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesine bakabiliyor.
DEPREM Mİ OLDU? 28 ŞUBAT 2025
Bugün saat 12.09'da Ege Denizi Bodrum Muğla merkezli 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde saat 00.27'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD ve KANDİLLİ RASATHANESİ son depremler listesine ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki linklere tıklayın.
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