TÜRK-İŞ’in 2026 Asgari Ücret Teklifi ve Talepleri! TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi 2026!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına katılmama kararı alan TÜRK-İŞ, bu süreçte işçi kesiminin haklarını ve taleplerini ayrıntılı bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu. TÜRK-İŞ'in 2026 yılı asgari ücretine ilişkin temel beklentileri ve mali teklifleri şunlardır:
1. TÜRK-İŞ'in Mali Teklifinin Temel Özeti
TÜRK-İŞ, asgari ücretin belirlenmesinde sadece enflasyon telafisi değil, aynı zamanda ekonomik büyümeden kaynaklanan refah payının da eklenmesini talep etmektedir.
Bu kapsamdaki mali talepler üç ana başlıkta toplanmıştır:
|Talep Başlığı
|Açıklama
|Geçmiş Enflasyon Kaybının Telafisi
|Geçen yılki %44,38 enflasyona karşın %30 zam yapıldığı için ortaya çıkan %14,38'lik enflasyon kaybının tamamı telafi edilmelidir.
|Gerçekleşen Enflasyon Kayıplarının Karşılanması
|Gıda, kira, eğitim, ulaşım ve fatura gibi temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışlarının neden olduğu güncel enflasyon kayıpları eksiksiz karşılanmalıdır.
|Ekonomik Büyümeden Refah Payı
|Türkiye ekonomisindeki büyüme, Gayri Safi Milli Hasıla artışı ve kişi başına düşen gelir yükselişinin oluşturduğu refahın işçiye yansıtılması için ilave bir artış yapılmalıdır.
3. Ekonomik ve Sosyal Gerekçeler
Ramazan Ağar, açıklamasında asgari ücret artışının gerekliliğini şu ekonomik koşullara dayandırdı:
Geçim Zorluğu: İşçi ailelerinin gıda, kira, eğitim ve fatura giderleri karşısında ciddi bir geçim mücadelesi verdiği.
Temel Tüketim Zamları: Elektrik, doğal gaz ve su gibi temel tüketim kalemlerine yapılan zamların işçi bütçesi üzerindeki baskıyı artırdığı.
Enflasyon İlişkisi: Asgari ücret artışlarının enflasyonu artıracağı yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı ve enflasyonun çok boyutlu ekonomik sorunların bir sonucu olduğu vurgulandı.
