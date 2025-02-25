Uzak Şehir 15. Bölüm Full izle! Uzak Şehir Son Bölüm tek parça izle

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanlarıyla dikkat çeken dizi Uzak Şehir, 15. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. AyNa Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız yer alıyor. Uzak Şehir 15. bölüm full izlemek istiyorsanız link haberimizde....

Kanal D'nin yenilikçi dizisi Uzak Şehir, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Kanada ve Mardin arasında kurulan bağlantılarla dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosu da oldukça etkileyici. Uzak Şehir 15. bölüm full izleme, Uzak Şehir son bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde yer almakta...

UZAK ŞEHİR 15. BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Cihan'ın Mine'nin evine gelmesi, Alya'nın içinde yıllardır beslediği şüpheleri daha da büyütür ve aklındaki soruyu dile getirmesine yol açar. Kaya'nın Zerrin'i kaçırması, Albora ailesine yeni bir düşman kazandırır. Mahmut'un yanında yer alan Ecmel, Kaya için ölüm fermanı verirken, Cihan, kardeşini bulmak için tüm gücüyle çabalarını artırır. Kaya, evlilik planını gizlice gerçekleştirmeye çalışırken, beklenmedik bir misafirin ortaya çıkması, olayların gidişatını tamamen değiştirir.

Cihan, bir yandan kardeşini ararken, diğer yandan aşiretlerin başlattığı isyanı bastırmaya çalışır. Şahin'in Cihan'a karşı çıkması, durumu daha da karmaşık hale getirirken, Nare, Şahin'deki değişimden endişelenmeye başlar. Cihan, ailesini üzerlerindeki kara gölgelerden korumaya çalışırken, Mine'den gelecek olan tehlikenin farkında değildir.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Uzak Şehir 15. Bölümü full tek parça izlemek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayın.

UZAK ŞEHİR 15. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi