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BMGK Sudan’daki insani durumu görüşmek üzere toplandı

BMGK Sudan’daki insani durumu görüşmek üzere toplandı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, iç savaşın devam ettiği Sudan’da 12 Eylül’den bugüne kadar yaşanan gelişmeler ele alındı.

BMGK tarafından Sudan'la ilgili rapor hazırlamak için yetkilendirilen Sudan Yaptırımlar Komitesi'nin başkanı Büyükelçi Joonkook Hwang, Konsey üyelerine bölgeyle ilgili son durumu anlatan bir brifing verdi.

Hwang, 12 Eylül'den bu yana yapılan raporlamalar neticesinde, Sudan'ın başkenti Darfur'un "barış, güvenlik ve istikrarını tehdit eden" şiddet ve insan hakları ihlalleri gibi suçlara karışan 2 kişiyi daha yaptırım listesine eklediklerini belirtti.

Yaptırımların amacının "Darfur'da barışı sağlamaya katkıda bulunmak" olduğunu vurgulayan Hwang, "Komite, bu hedefe ulaşmak için tüm ilgili paydaşlarla birlikte çalışmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, toplantıda söz alan diğer ülke temsilcileri, Sudan'da barışın sağlanması için ortaya konulan çabaların yetersiz olduğunu ve BMGK'nin bu konudaki çabalarını artırması gerektiğini ifade etti.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

  • #Birleşmiş Milletler #Sudan

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