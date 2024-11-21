Elon Musk’tan hükümet için ilk görev: Evden çalışmaya son verecek

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanının başına atanan iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy’nin ilk iş olarak federal çalışan sayısını azaltmak için kurumlarda uzaktan çalışmaya son vereceği açıklandı.

CNN'e konuşan ve tartışmalardan bilgisi olan bir kaynak, kısaltması "DOGE" olan departmandaki tartışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynağa göre, Musk ve Ramaswamy'nin federal çalışanların "gönüllü olarak işten ayrılması için" federal kurumlarda uzaktan çalışmayı derhal sona erdirerek herkese haftanın 5 günü ofise gelmeyi zorunlu kılmayı planladığı açıklandı.

Bu tür bir zorunluluğun, Washington DC'deki kurumların başka yerlere taşınmasıyla birlikte birçok federal çalışanın gönüllü olarak ayrılmasına yol açacağı, bunun da yeni Trump yönetiminin federal iş gücündeki kadroları azaltmasına ve hükümete para tasarrufu sağlamasına yardımcı olacağı iddia edildi.

Söz konusu kaynak, hükümet genelinde uzaktan çalışmanın sonlandırılmasının, "kesinlikle masada" olduğunu ancak bunun federal hükümete ne kadar tasarruf sağlayacağının henüz belirsiz olduğunu ifade etti.

Öte yandan işlerini kaybetmemek için CNN'e ismini vermeden konuşan bazı federal çalışanlar ise ofise gitmeye zorlanmalarının kendilerini daha az üretken yapacağına inandıklarını belirterek, ayrıca evden çalıştıklarında mesai almadan daha fazla saat çalıştıklarına işaret etti.

Uzaktan çalışan 1,3 milyon federal çalışan var

Çalışanların bir kısmı, COVID-19 salgınından sonra geçtikleri 'evden çalışma' düzeninin değiştirilmesi halinde istifa edebileceğini belirtirken, bir kısmı ise ofise geri dönmeye hazır olduklarını kaydetti.

ABD Personel Yönetimi Ofisinden alınan verilere göre, ülkede şu anda uzaktan çalışmasına izin verilen 1,3 milyon federal çalışan bulunuyor.

Her kurum, ihtiyacına göre uzaktan çalışma politikasını kendi belirlediği için tüm federal çalışanların haftada beş gün ofiste olması gerekmiyor.

Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına atadığı Musk ve Ramaswamy'nin hükümet bürokrasisinin ortadan kaldırılmasının, aşırı düzenlemelerin azaltmasının, savurgan harcamaların kesilmesinin ve federal kurumların yeniden yapılandırılmasının önünü açacağını açıklamıştı.

Trump, yıllık 6,5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarındaki büyük israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracaklarını savunarak, Musk ve Ramaswamy'nin ABD ekonomisini özgürleştirmek ve hükümeti insanlara karşı sorumlu kılmak için birlikte çalışacaklarını belirtmişti.

Kaynak: AA