Gazze kayıplarını arıyor: “Şehrimi deprem vurmuş gibi’’

Ateşkesin ardından Gazze’de halk yıkılmış evlerine geri dönmeye ve kayıp sevdiklerini arama çalışmalarına başladı. Bölgenin 2,3 milyonluk nüfusu, 15 aydır yoğun ateş altında olan şehirdeki yıkımın boyutları karşısındaki dehşete düştü. Evine dönen Filistinlilerden biri, “Sanki şehrimi deprem vurmuş gibi... Sokak yok, dükkan yok, hastane veya belediye yok. Sadece enkaz ve altındaki cesetler var.“ diye konuştu. Sivil savunma ekipleri yaklaşık 10 bin kayıp insan için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. İsrail bombardımanından kalan 50 milyon tondan fazla enkazı temizlemenin 21 yıl sürmesi ve 1,2 milyar dolara mal olması bekleniyor.

FİLİSTİNLİLER EVİNE DÖNÜYOR Ateşkesin ilan edilmesinin ardından bir yılı aşkın süredir bombardıman altında olan Gazze'de halk yıkılmış evlerine geri dönmeye ve kayıp sevdiklerini aramaya başladı. KUTLAMALAR BİTTİ, ÜZÜNTÜ BAŞLADI Geçtiğimiz pazar günü Hamas'ın elindeki üç rehinenin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerinden 90 Filistinlinin serbest bırakılmasıyla yürürlüğe giren ateşkes, coşkuyla karşılandı. Acilen ihtiyaç duyulan yardım malzemeleri de böylelikle bölgeye ulaştırılmaya başlandı. Ancak zaman ilerledikçe kutlamalar yerini büyük ölçüde şok ve üzüntüye bıraktı. EVE DÖNÜŞ YOLCULUĞU Yerinden edilmiş siviller, patlamamış mühimmatla dolu yollarda yürüyerek kasabalarına, köylerine ve mülteci kamplarına doğru uzun bir yolculuğa başladı. Bölgenin 2,3 milyonluk nüfusu, bir yandan İsrail saldırılarının yarattığı yıkımın boyutunu değerlendiriyor. "ŞEHRİMİ DEPREM VURMUŞ GİBİ" Savaşta anne, baba ve kardeşini kaybeden kuzeydeki Beyt Lahiya kentinden 22 yaşındaki Yusuf, pazartesi günü evine döndü. Evine döndükten sonra konuşan Yusuf, "Beyt Lahiya'ya ulaştığımda hissettiğim ilk duygu gördüğüm enkaz karşısındaki şok ve panikti. Sanki şehrimi deprem vurmuş gibi... Sokak yok, dükkan yok, park yok, pazar yok, hastane veya belediye yok. Sadece enkaz var ve altında birkaç ceset var." dedi. CAN KAYBI TIRMANIYOR Sivil savunma servisi pazartesi günü yaklaşık 10 bin kayıp insan için resmi bir aramanın sürdüğünü açıkladı. Ateşkese rağmen Gazze'deki ölü sayısı tırmanmaya devam ediyor: sağlık görevlileri son 24 saatte 62 ceset bulunduğunu ve ölü sayısının 47 bine ulaştığını bildirdi. ON BİNLERCE YARALI VAR Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 110 bin kişinin daha yaralı olduğunu, bunların dörtte birinin ciddi yaralanmalarla karşı karşıya olduğunu ve 12 bin kişinin acil tedavi için başka yerlere tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. YENİDEN İNŞA SÜRECİ Gazze'nin yeniden inşası ve yönetimine ilişkin uzun vadeli soruların, ateşkesin birinci aşamasının mart ayı başında sona ermesinden önce, şubat ayı başında başlaması planlanan müzakerelerde ele alınması bekleniyor. 50 MİLYON TONLUK ENKAZ Birleşmiş Milletler'in bu ayın başlarında yaptığı hasar değerlendirmesine göre, İsrail'in bombardımanından kalan 50 milyon tondan fazla enkazı temizlemenin 21 yıl sürmesi ve 1,2 milyar dolara mal olması bekleniyor. Kaynak: AA

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