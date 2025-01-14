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Grönland gerilimi sürüyor: Trump’a satın alma yetkisi yasa tasarısı

Grönland gerilimi sürüyor: Trump’a satın alma yetkisi yasa tasarısı
ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, seçilmiş başkan Donald Trump’a “Grönland’ı Danimarka’dan satın alabilmek için yetki veren“ bir tasarıyı Temsilciler Meclisine sundu.

Amerikan medyasına yansıyan ve "Grönland'ı Yeniden Büyük Yapalım Yasası" başlığıyla sunulan tasarı, Cumhuriyetçi meclis üyesi Andy Ogles tarafından hazırlandı.

Temsilciler Meclisinde birçok Cumhuriyetçi ismin destek verdiği tasarı, başkanlık koltuğuna oturduğu zaman Trump'a, "Grönland'ı satın alabilmek için Danimarka ile görüşmeler yapmasına" yetki veriyor.

Temsilciler Meclisinde ve Senato'da çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçilerin, söz konusu tasarıyı Kongre'nin her iki kanadından da geçirmesi muhtemel gözüküyor.

Tasarının yasalaşabilmesi için hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'dan geçmesi ve başkan tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında ABD'nin ulusal ve ekonomik çıkarları için Grönland'ı satın almak istediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

  • #ABD #Danimarka #Donald Trump

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