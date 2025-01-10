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Hamas’tan esir açıklaması: Ancak takas anlaşmasıyla geri alabilirler

Hamas’tan esir açıklaması: Ancak takas anlaşmasıyla geri alabilirler
Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, soykırımcı İsrail’in esirlerini takas anlaşması dışında geri alamayacağını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu esirlerin kaderleriyle oynamakla suçladı.

Hamdan, Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'le yapılacak esir takası anlaşmasının uygulanacak kuralları var ve bu kurallara göre İsrail esirlerini alacak, biz de esirlerimizi alacağız. Ama elbette ki bir anlaşma olmadan esirlerini sağ olarak geri alamayacak" dedi.

Netanyahu'nun, başarı imajı arayışında esirlerin kaderiyle oynadığı, onları serbest bırakmak istemediği ve onları öldürmeyi arzuladığı değerlendirmesinde bulunan Hamdan, Hamas'ın İsrail'in ne istediğini umursamadığını ve kendileri için önemli olanın saldırıların sona ermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi olduğunu vurguladı.

Hamdan, İsrail işgalinin planlarının Filistin halkını aştığı ve artık tüm bölgeyi tehdit ettiği uyarısında bulunarak, "Biz işgale karşı üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapıyoruz ve kardeşlerimizden de görevlerini yapmalarını bekliyoruz. Herhangi bir ihmal, sadece Filistin halkını değil, ihmalkar halkları da olumsuz yönde etkileyecektir" dedi.

Netanyahu esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 8 Ocak'ta İsrail ve Hamas arasında müzakereler sürerken Gazze'de ateşkes anlaşmasına "çok yakın" olduklarını söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Muhalefet ve esirlerin aileleri Netanyahu'yu, esir takası anlaşması dahil olmak üzere Hamas'la "savaşı durdurmaya yönelik" bir anlaşma yapılmasını baltalayacak imkansız koşullar koyarak esirlerden vazgeçmek ve onları Gazze Şeridi'nde ölüme terk etmekle suçluyor.

Kaynak: AA

  • #Gazze #İsrail’in Gazze Soykırımı #Netanyahu #Hamas

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