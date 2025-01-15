İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerin ardından Gazze’de ateşkes kararı çıktı. İsrail’e karşı büyük bir zafer elde eden Hamas’tan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Ateşkes sonrası açıklamada bulunan Hamas, "Gazze'de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Hamas, Gazze'de ilan edilen ateşkese ilişkin, "Ateşkes, Filistin direnişi ve kararlılığının bir sonucu." açıklamasında bulundu.

Terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarını sürdürdüğü 467 günün ardından Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldı.

İsrail'e karşı büyük bir zafer elde eden Hamas'tan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu ateşkes anlaşması, halkımızın kararlı direnişi ve Gazze'deki kardeşlerimizin 15 aydan fazla süren destansı dayanışmasının bir sonucudur. Anlaşma, düşmanla yürütülen mücadelemizde tarihi bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, halkımızın özgürlüğe ulaşma hedefi için atılmış önemli bir adımdır. Sorumluluğumuzun bilinciyle, Siyonist saldırıların son bulması, kanın akmasının durması ve soykırımın engellenmesi amacıyla bu anlaşmayı imzaladık. Gazze'ye destek olan, halkımızla dayanışma gösteren ve onurlu bir duruş sergileyen tüm özgür insanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür

Öte yandan Hamas'tan yapılan açıklamada, "Gazze'de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.

"Kassam siyonist düşmanı derinden sarstı"

Hamas Siyasi Bürosu Gazze Başkanı Halil el Hayya da ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

"Bu tarihi anın, halkımızın direnişinin bir parçası olarak, Gazze halkımıza gurur ve onur dolu sözlerimizi iletiyoruz." diyen Hayya, Kassam Tugayları'nın yaptıklarının siyonist İsrail'i derinden sarstığını söyledi.

Hayya açıklamasının devamında, "Halkımız, soykırım savaşını yapanları asla unutmayacak. Düşmanımız, bizden asla bir zayıflık görmeyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA