Konya’da kayıtları başladı! Son başvuru tarihi 5 Nisan

Meram Belediyesi’nin eğitime yön veren vizyon projesi Meram Gelişim Akademisi MEGA Atölyeleri kapılarını yeniden açıyor. MEGA Atölye eğitimleri için ilkbahar dönemi kayıtları başladı. 5 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek kayıtlar meramgelisim.com internet adresi üzerinden yapılacak.

Meram Belediyesi'nin gençlerin eğitimine yön veren vizyon projelerinden Meram Gelişim Akademisi (MEGA) Atölyeleri, ilkbahar dönemiyle yeniden kapılarını açıyor. İlçe genelinde her yıl yaklaşık 75 bin öğrenciye ulaşarak önemli bir başarıya imza atan proje kapsamında eğitim verilen atölye dersleri için yeni dönem kayıtları başladı. Eğitimler için son başvuru tarihi 5 Nisan.  

PROGRAMDA BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ EĞİTİMLER BULUNUYOR 

Meram Belediyesi'nden yapılan açıklamada, atölye eğitimlerine katılmak isteyen öğrencilerin meramgelisim.com internet adresi üzerinden başvurularını tamamlamaları gerektiği belirtildi. Eğitimler, Meram Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

8 hafta sürecek olan program, 7 Nisan tarihinde başlayacak ve 8 ile 22 yaş arasındaki gençlere hitap edecek. Yeni dönemde bilim ve fen eğitimlerinden sanata, teknolojiden kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede dersler sunulacak.  Program kapsamında; Bilim-Fen, Resim, İngilizce, Gitar, Piyano, Drama, Etkili ve Hızlı Okuma gibi alanların yanı sıra Havacılık, 3D Tasarım, Yazılım ve Robotik Kodlama gibi çağın gereksinimlerine uygun eğitimler yer alıyor.

MEGA, gençlerin sadece akademik başarılarını değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve teknolojik gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek eğitimlerle gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri, ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmaları hedefleniyor.

MERAM GENÇLİĞİ, MEGA İLE GELECEĞE BİR ADIM ÖNDE HAZIRLANIYOR

Kendi geleceğine yön vermek isteyen tüm gençleri MEGA'nın atölye eğitimlerine davet eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni dönemle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmak, onların hayallerine ulaşmalarında rehber olmak ve çağın gerekliliklerine uygun bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Meram Gelişim Akademisi atölyeleri için  yeni bir dönem daha başlıyor.

MEGA, sadece bir eğitim projesi değil; aynı zamanda geleceğimizi inşa etme vizyonumuzun en önemli parçalarından biridir. Burada verilen eğitimler sayesinde gençlerimiz; düşünen, üreten, araştıran ve kendine güvenen bireyler olarak yetişiyor.

Teknolojiden sanata, bilimden kişisel gelişime kadar birçok alanda sunulan bu imkanlar, onların hayata bir adım değil, birkaç adım önde başlamalarına katkı sağlıyor. Gençlerimizin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyor, yeni eğitim döneminin Meram'ımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

