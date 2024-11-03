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İşgalci İsrailliler ekimde Mescid-i Aksa’ya 23 baskın düzenledi

İşgalci İsrailliler ekimde Mescid-i Aksa’ya 23 baskın düzenledi
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen ay işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya polis koruması altında 23 kez baskın düzenledi.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, İsrailli radikal Yahudilerin işgal altındaki Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisine yönelik ihlallere yer verildi.

Polis korumasındaki İsraillilerin ekim ayında Mescid-i Aksa'ya toplam 23 kez baskın düzenlediği aktarılan raporda, söz konusu eylemlerde Mescid-i Aksa'ya 9 bin 721 kişinin baskın yaptığı ifade edildi.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 16-23 Ekim tarihlerindeki "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle Aksa'ya baskın yaptığı hatırlatılan raporda, Ben-Gvir'in Aksa baskını sırasında birtakım açıklamalarda bulunduğu, bunun da Kudüs'te yeni dayatmaların belirtileri olduğu uyarısında bulunuldu.

El Halil kentinde yer alan Harem-i İbrahim Camisine yönelik ihlallerin de aktarıldığı raporda, "Harem-i İbrahim Camisini mekansal ve zamansal olarak bölme girişimleri doğrultusunda İsrail, geçen ay camide 95 kez ezanın okunmasına engel oldu. Harem-i İbrahim Camisi ayrıca 7 gün süreyle kapatıldı." denildi.

Raporda, Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin de kışkırtıcı eylemleri kapsamında sürekli Harem-i İbrahim Camisine İsrail bayraklarıyla baskınlar düzenlediklerine işaret edildi.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan dini kutsallara karşı tehlikeli ihlallerde bulunduğu vurgulanan raporda, uluslararası toplumun bunlara müdahale için harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA

  • #İsrail #Gazze #Mescid-i Aksa

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