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Japonya’da mavi yüzgeçli orkinos 1,3 milyon dolara satıldı

Japonya’da mavi yüzgeçli orkinos 1,3 milyon dolara satıldı
Japonya’da 276 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos, müzayedede 1,3 milyon dolara alıcı buldu.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, başkent Tokyo'daki bir balık pazarında mavi yüzgeçli orkinos açık artırmaya çıkarıldı.

Oma sahili açıklarında yakalanan 276 kilogramlık orkinos, toptancı ile restoran zincirini işleten bir şirket tarafından ortaklaşa 1,3 milyon dolara satıldı.

Restoranın işletmecisi Shinji Nagao, "Senenin ilk orkinosu şans getirir. İnsanları yemekle mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

  • #Japonya

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