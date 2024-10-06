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Katil İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 23 kişi öldü 93 kişi yaralandı

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Katil İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 23 kişi öldü 93 kişi yaralandı
İsrail’in Lübnan’a dün düzenlediği hava saldırılarında 23 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyonlar Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Bekaa, Baalbek Hirmil, Cebel Lübnan'a dün düzenlediği hava saldırıları sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a 23 Eylül'de başlattığı saldırılarda şu ana kadar 1204 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 411 kişi yaralandı.

Lübnan resmi kaynaklarına göre İsrail'in saldırıları nedeniyle 1 milyon 200 binden fazla kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA

  • #Lübnan #İsrail

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