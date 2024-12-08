Muhalifler Beşar Esad’ın başına ödül koydu

Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'a girmesiyle Beşşar Esad rejimi sona erdi.
61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler, Şam'ın kontrolünü geçirdiklerini duyurdu.
Esad rejiminin ordusu ise, rejimin düştüğünü kabul ederek geri çekildi.
Muhaliflere karşı kaybettiğini öğrenen Beşar Esad ise, Şam'da bulunan sarayından bir uçakla henüz bilinmeyen bir yere kaçtı.
"ESAD'I DEVİRDİK"
Şam'da bulunan Suriye devlet televizyonunu basan silahlı muhalif gruplar, rejimin tamamen çöktüğünü duyurarak, Esad'ı yenilgiye uğrattıklarını açıkladı.
"BAŞINA ÖDÜL KONDU"
Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen muhalif askerler, "Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz." dedi.
Kontrolü ele geçiren muhalifler ayrıca, ülkeden kaçtığı öğrenilen Beşar Esad'ın yakalanmasına yardım eden kişilere 10 milyon dolar vereceklerini duyurdu.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.
Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.
Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.
Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.
Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.
Şam'ın güneybatısında Esad rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar, 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.
Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti.
Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi