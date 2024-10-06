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Soykırımcı İsrail’in bombaları Gazze’de halkı yerinden etti

Soykırımcı İsrail’in bombaları Gazze’de halkı yerinden etti
İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki farklı bölgelere şiddetli hava ve topçu saldırıları düzenlemesi nedeniyle bölge halkı güvenli gördükleri yerlere göç etmeye başladı.

İsrail savaş uçakları, Kuzey Gazze vilayetindeki Doğu Cibaliya, Tel Zater, Hammuda istasyonu çevresi ile Endonezya Hastanesinin doğusundaki bölgelerde şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

Topçu birlikleri de Kuzey Gazze'nin kuzeybatı bölgelerini yoğun şekilde vurdu.

İsrail, mayıs ayındaki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik kara saldırısından bu yana Kuzey Gazze'ye bu denli şiddetli bir bombardıman yapmamıştı.

Bu saldırılar sırasında İsrail helikopterlerinden çevreye rastgele ateş açıldı.

Gazze'nin kuzeyindeki hava saldırılarında evler de hedef alındı.

Sivil savunma, enkaz altındakilere müdahalede yetersiz kalıyor

Görgü tanıkları, halkın, Atatıra, Tevam, Kerame ve İstihbarat (Kuzeybatı) bölgelerinden Gazze kenti ve ortasına, ayrıca Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundan ortasına doğru göç ettiğini belirtti.

Filistin Sivil Savunma Birimi, ekiplerinin İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde eş zamanlı olarak bombaladığı birçok evin enkazı altında kalanlara ulaşmakta zorlandığını belirtti.

Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, "Bu evlerin enkazı altında halen mahsur kalanlar var ve ekiplerimiz, eş zamanlı saldırılar ve ağır kurtarma ekipmanlarının bulunmaması nedeniyle müdahale edemiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik yoğun bombardımanı devam ederken, Filistinlilerin kara harekatı yapılabileceği korkusuyla Gazze şehri ve merkezine doğru göç ettiği gözlemlendi.

Görgü tanıkları, Kuzey Gazze vilayetinin doğu ve batı bölgelerinde İsrail askeri araçlarının seslerinin duyulduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine, özellikle cumartesi sabahı tahliye dayatması yaptığı Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik bombardımanları da devam ediyor.

Kaynak: AA

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