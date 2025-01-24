Türkiye ve Suriye ticari ilişkilerinde yeni yol haritası

Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik ilişkiler hakkında önemli adımlar yolda. İki ülke arasında yapılan görüşmeler neticesinde, Suriye’nin gümrük vergilerini belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde kararlaştırılan Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde atılacak adımlar ve gümrük konularına ilişkin izlenecek yeni yol haritasını açıkladı.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 Aralık 2024'te Suriye'de eski rejimin yıkılmasıyla halkın özgürlüğe kavuşması sürecindeki yeni dönemde iki ülke ilişkilerinde büyük ilerleme sağlandığı belirtildi.

Bu kapsamda Suriye'nin en büyük ticaret ortağı olan Türkiye ile bu ülke arasındaki dış ticaret ilişkilerinde de yeni dönemin başladığı aktarılan açıklamada, "Artık Türk ürünleri sadece kuzeyde barış harekatlarımızla özgürlüğe kavuşan bölgelerde değil, bütün Suriye topraklarının ve halkının tamamına ulaşabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suriye'deki yeni hükümetin 11 Ocak'ta yürürlüğe koyduğu tüm komşu ülkeler ve bütün dünya ülkeleri için ortak ve tek gümrük rejiminin uygulanmasıyla başlayan süreçte bazı yanlış anlaşılmaların ortaya çıktığına dikkat çekildi.

Bu nedenle Suriyeli yetkililerle video konferans yoluyla görüşmeler yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Bu doğrultuda Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığında ilgili teknik kurmaylardan oluşan heyetimiz, 23 Ocak'ta Suriye'nin başkenti Şam'a ilk uçuşunu gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) ile ulaştı. Heyet, Suriye Ticaret ve Tüketicinin Korunması Bakanı Mahir Halil el-Hasan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Duhan ile Kara ve Deniz Sınırları Otoritesi Başkanı Kuteybe Bedevi ile Şam'da bir araya geldi." denildi.

Açıklamada, görüşmelerde iki ülke arasındaki mevcut durumun yanı sıra ekonomik ve ticari ilişkilerde atılacak adımların ve gümrük konularının ele alındığı bildirildi.

STA yeniden hayata geçirilecek

Geleceğe dair yol haritasının da belirlendiği vurgulanan açıklamada, atılacak adımlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Suriye tarafınca 11 Ocak'tan itibaren tüm ülkelere ve sınır kapılarında eşit şekilde uygulanan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı. 2011'de askıya alınan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) daha kapsamlı ekonomik ortaklık anlayışıyla yeniden hayata geçirilmesi için müzakerelere başlanması hususunda mutabık kalındı. Suriye ekonomisinin yeniden canlanması için sanayi ve tarım ürünleri ticareti, transit taşımacılık, ikili taşımalar, müteahhitlik gibi alanlarda iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Türk firmalarının Suriye'nin imarında kilit rol oynayacağı, Suriye sanayisinin ayağa kalkınmasında öncü rol oynayacakları bu ülke tarafından ifade edildi. Bugüne kadar Suriye'nin sadece belirli bölgelerine hizmet sunan Türk firmalarının, yeni dönemde tüm ülkede faaliyet göstermesi ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri için Suriye yönetimiyle koordinasyon sağlanacak. Suriye ile ticari geçiş noktalarında artan trafiğin daha hızlı ve verimli şekilde yönetilmesi için mevcut koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı."

Kaynak: AA