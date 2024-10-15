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Zimbabve ve Zambiya’da ilk Maymun çiçeği vakaları tespit edildi

Zimbabve ve Zambiya’da ilk Maymun çiçeği vakaları tespit edildi
Güney Afrika ülkeleri Zimbabve ve Zambiya’da, ilk Maymun çiçeği vakalarının tespit edildiği duyuruldu.

Zimbabve Sağlık ve Çocuk Bakımı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk Maymun çiçeği vakasının, geçen ay Güney Afrika Cumhuriyeti'ne seyahat eden 11 yaşında bir erkek çocukta tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, Tanzanya'ya seyahat geçmişi bulunan 24 yaşında bir erkekte de virüsün tespit edilmesiyle, ülkedeki Maymun çiçeği vaka sayısının 2'ye yükseldiği aktarıldı.

Zambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede ilk Maymun çiçeği vakasının geçen ay ülkeye gelen 32 yaşındaki bir Tanzanya vatandaşında tespit edildiği duyuruldu. Hastanın yakın zamanda Zambiya dışında birçok Güney Afrika ülkesine seyahat geçmişi bulunduğu vurgulanarak, "Hastanın kapsamlı seyahat geçmişi ve Zambiya'nın farklı noktalarındaki etkileşimleri göz önünde bulundurulduğunda hem yerel hem de sınır ötesi potansiyel yayılma riski yüksekti" uyarısı yapıldı.

Kaynak: DHA

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