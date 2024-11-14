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Altında son durum: Gram altın kaç TL oldu?

Altında son durum: Gram altın kaç TL oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybederek 2 bin 824 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 860 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 380 liradan satılıyor.

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında düşüş eğilimi beşinci işlem gününe taşınırken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 2 bin 556 dolardan işlem görüyor.

Dün, ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de, verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekledi.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,36'ya kadar gerilese de, günü yüzde 4,45'ten tamamlarken, yeni günde de yüzde 4,48 ile 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye çıktı.

Dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda 106,7 ile yaklaşık 1 yılın zirvesine ulaştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 83 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indireceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde büyüme, sanayi üretimi ve ECB toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 530 ve 2 bin 500 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 580 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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