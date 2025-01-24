Bu yıl 53,2 milyar metreküp doğal gaz tüketeceği öngörüldü
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Türkiye’de bu yıl 53 milyar 290 milyon 468 bin 908 metreküp doğal gaz tüketileceği tahmin edildi.
EPDK'nin 2025 yılı doğal gaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, ülkede bu yıl 53 milyar 290 milyon 468 bin 908 metreküp (567 milyar 10 milyon 589 bin 178 kilovatsaat) doğal gaz tüketileceği öngörüldü.
Tüketim tahmini hesaplamasında doğal gazın 9 bin 155 kalori/metreküp üst ısıl değeri esas alındı.
Öte yandan, EPDK, elektrikte Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti.
Buna göre, tarifeye yönelik kararın 1. maddesinde yer alan "köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler" ibaresi, "köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler" olarak değiştirildi.
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