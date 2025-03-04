Kademeli emeklilik düzenlemesi gelecek mi? Yaş ve prim şartlarında değişiklik olacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte yüzbinlerce kişi yaş ve prim gün şartı aranmaksızın emeklilik hakkı kazandı. Ancak 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar bu düzenlemeden yararlanamadı. Prim gün şartını tamamlayamayanlar ve kademeli emeklilik bekleyenler için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TBMM’de yapılan çalışmalar, kademeli emeklilik beklentisi içinde olanları umutlandırırken, düzenlemenin detayları hakkında resmi bir gelişme olup olmadığı araştırılıyor. Kademeli emeklilik çıkacak mı? Son durum ne? Yeni emeklilik sistemi geliyor mu? Yaş ve prim gün şartlarında esneklik sağlanacak mı? Bakan Vedat Işıkhan kademeli emeklilik hakkında ne dedi? İşte detaylar..

Emeklilik sisteminde yeni bir değişiklik olup olmayacağı uzun süredir gündemi meşgul ediyor. 2023 yılının Mart ayında yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile yaklaşık 2 milyon kişi emekli oldu. Ancak, 1999 yılının Eylül ayından sonra sigortalı olanlar bu düzenlemeden yararlanamadı.

EYT kapsamında erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 9.000 prim günü şartı aranırken, kadınlar için bu süre 20 yıl ve 7.200 prim günü olarak belirlenmişti. Şu anda Meclis'te ekonomik düzenlemeleri içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşülüyor. Bu süreçte kademeli emeklilik konusu yeniden gündeme geldi. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu.

Kademeli Emeklilik Çıkacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle yaptığı görüşmede, emeklilik sisteminde yeni bir düzenleme planlamadıklarını belirtti.

Bakan Işıkhan, "Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartları aynı şekilde devam edecek" diyerek kademeli emekliliğin gündemlerinde olmadığını net bir şekilde ifade etti.

"Mağduriyet Söz Konusu Değil"

Katıldığı bir televizyon programında da konuya açıklık getiren Işıkhan, mağduriyet algısının doğru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mağduriyet üzerinden gündeme gelmek sağlıklı bir yaklaşım değil. Bizim önceliğimiz mevcut aktüeryal dengeyi koruyarak emeklilerimize maaşlarını düzenli bir şekilde ödemek ve sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale getirmektir."

Bu açıklamalar doğrultusunda kademeli emeklilik ile ilgili şu an için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Kaynak: Haber Merkezi