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Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Merkez Bankası rezervleri yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 6 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 652 milyon dolar artışla 159 milyar 390 milyon dolara yükseldi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 6 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 193 milyon dolar artışla 95 milyar 11 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Kasım'da 92 milyar 818 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 541 milyon dolar azalışla 64 milyar 920 milyon dolardan 64 milyar 379 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 652 milyon dolar artışla 157 milyar 738 milyon dolardan 159 milyar 390 milyon dolar<a çıktı.

Kaynak: AA

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