Otomobil alacaklar dikkat! Kredi faizlerinde indirim başladı mı?

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri kredileri etkilemeye başladı. Taşıt kredilerinde sınırlı düşüş gözlendi. Uzmanlar, otomobilde uygun finansman için yılın ikinci yarısını işaret etti. Peki Taşıt kredisi faizleri düştü mü? İşte detaylar...

Ancak uzmanlar, otomobil almak için daha uygun finansman fırsatlarının yılın ikinci yarısında daha belirgin hale geleceğini öngörüyor. Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesiyle, kredi faiz oranlarında değişiklik beklentisi de arttı.

Mevduat faizlerinde hızlı bir şekilde adım atan bankalar, kredi faizlerinde ise daha temkinli bir yaklaşım sergiledi.

Ancak buna rağmen, kredi faizlerinde sınırlı da olsa bir düşüş gözlemlenmeye başladı.

Taşıt kredisi faizleri düştü mü?

Geçen yıl yüksek faiz oranları, otomobil satışlarını olumsuz etkilemişti. Ancak faiz indirimleri sonrası ikinci el otomobil kredilerinde en düşük faiz oranı 3,15 seviyelerine geriledi.

Bankalar arasında faiz oranları farklılık gösteriyor ve birçok bankada faiz oranları 3,50 ile 4,00 arasında değişiyor. Sektör uzmanları, faizlerin düşüş eğiliminde olduğunu ancak hala ideal seviyelerden uzak olduğunu ifade ediyor.

Uzmanlar, yılın ikinci yarısında kredi faizlerinde yüzde 2'li seviyelere inilebileceğini ifade etti.

400 bin lira taşıt kredisi ödemesi

Yüzde 3,15 faiz oranıyla 36 ay vadeli 400 bin lira ikinci el otomobil kredisi alan bir kişi, aylık 21 bin 434 lira ödeme yapacak.

Kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 773 bin 920 lira olarak hesaplanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi