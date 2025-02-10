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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 10 Şubat 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Sibel Elmas
Muhabir
SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 10 Şubat 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
Konya altın fiyatları merak ediliyor. Konya’da gram altın ne kadar, Konya altın piyasası nasıl? 10 Şubat Konya altın fiyatları listelendi! İşte Konya’da 10 Şubat altın fiyatları

10Şubat 2025 Pazartesi günü saat 08:59 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın (Tüm): 3.340 TL - 3.353 TL

Gram Altın (Bozuk): 3.340 TL - 3.360 TL

22 Ayar Altın: 3.052 TL

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?

18 Ayar Altın: 2.453 TL

14 Ayar Altın: 1.915 TL

Gremse Altın: 53.585 TL - 54.460 TL

Ata Lira: 22.215 TL - 22.465 TL

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Tam Altın: 21.430 TL - 21.880 TL

Yarım Altın: 10.745 TL - 10.985 TL

Çeyrek Altın: 5.365 TL - 5.500 TL

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