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Türkiye’nin en büyük feribotları Van Gölü’nde ticareti canlandırdı

Türkiye’nin en büyük feribotları Van Gölü’nde ticareti canlandırdı
Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin en büyük feribotlarının Van Gölü’nde hizmet verdiğini belirterek, “Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotları işletilmeye başlandığından bu zamana kadar toplam 417 bin 146 vagon ve 6 milyon 582 bin 540 ton yük taşıdı“ dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran ve ötesi ülkelere demir yolu taşımacılığının Van Gölü üzerinden Türkiye'nin en büyük feribotları Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi ile yapıldığını bildirdi. Vagonları feribota yükleyerek Van Gölü'nü geçmesini sağladıkları bilgisini veren Uraloğlu, taşınan yük miktarının 2023 yılında 283 bin 459 ton olduğunu aktardı. Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarının taşıdığı yük miktarı 2024'te, önceki yıla göre yüzde 68 artarak 476 bin 717 tona ulaştı. 2023 yılında 290 olan sefer sayısı da yüzde 26 artışla 2024 yılında 364'e yükseldi. Ayrıca, önceki sene taşınan vagon sayısı 13 bin 549 iken yüzde 14 artışla 2024 yılında 15 bin 471'e ulaştı. Böylece feribotlar, hizmete alındığı 2018'den bu yana 24 bin 127 sefer gerçekleştirdi. Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotları işletilmeye başlandığından bu zamana kadar Van Gölü'nden toplam 417 bin 146 vagon ve 6 milyon 582 bin 540 ton yük taşındı."

İran ve ötesine ihracat imkanı

Uraloğlu, Türk mühendislerince projelendirilen Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarının Türkiye'nin deniz ulaşımını güçlendirip ticaret hacmini yükselttiğine dikkati çekerek, "İran ve ötesi ülkelere demir yoluyla başlıca MDF, çinko cevheri, demir çelik ürünleri, gıda, tahıl ve kimyasal ürünler ihraç edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Her biri 50 vagon ve 350 yolcu taşıma kapasiteli hizmet veren feribotlarla taşıma kapasitesi ve seyir hızı artarken yakıt tüketiminin azaldığını vurgulayan Uraloğlu, 49 deniz mili olan Tatvan-Van hattındaki seyir süresinin 3,5 saate indiğini kaydetti.

Kaynak: AA

  • #Ticaret #Van Gölü

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