10 gün alıkonulup işkence edilmiş! Kayıp kızın gömülü halde cansız bedeni bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı bulunan 25 yaşındaki genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Boğularak öldürüldüğü ve toprağa gömüldüğü belirlenen genç kızın cinayet zanlısı tutuklanırken, genç kızın son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 Aralık 2025 tarihinde, 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp şahsın bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayın cinayet olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin Fatih İnan (26), R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, Mihriban Yılmaz'ın şüpheli Fatih İnan tarafından boğularak öldürüldüğü ve ardından gömüldüğü ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesi ve yer göstermesi üzerine yapılan aramada talihsiz kızın cansız bedeni gömüldüğü yerde bulundu. Mihriban Yılmaz'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Şüpheliler dün adliyeye sevk edildi

Öte yandan olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Mihriban Yılmaz'ın, cinayet zanlısı Fatih İnan tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü. Genç kızın 10 gün boyunca alıkonulduğu, bu süre zarfında sürekli darp edildiği ve yüzünün tanınmaz hale getirildiği iddia edildi. Zanlının, işkence sonrası genç kızı öldürerek gömdüğü öne sürüldü. Katledilen Mihriban Yılmaz'ın kaybolmadan önceki son anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden cinayet zanlısı Fatih İnan tutuklanarak cezaevine gönderilirken; R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

