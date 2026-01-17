13 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda 13 ilde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle “sarı“ kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Kırklareli'nin doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş Ordu ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın ve Gümüşhane çevreleri ile Artvin ve Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi sürüyor.
Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
