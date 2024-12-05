AK Parti’de hafta sonu 5 ilde kongre yapılacak

Geçen hafta Kahramanmaraş ile il kongrelerini başlatan AK Parti, 7 Aralık’ta Gaziantep, Ağrı, Bingöl, Erzincan ve Hakkari’de yeni yönetimleri belirleyecek.
AK Parti, 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan ilçe kongrelerine devam eden AK Parti, diğer yandan ilçe kongreleri tamamlanan 65 ilde, il kongre sürecine hazırlanıyor.
5 ilde kongreler yapılacak
Bu süreci geçen hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'tan başlatan parti, bu hafta sonu Gaziantep, Ağrı, Bingöl, Erzincan ve Hakkari'de il kongrelerini yapacak.
AK Parti, il kongreleri ile il başkanı, il yönetimi ve il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile büyük kongre asıl ve yedek delegelerini ve il parti içi demokrasi hakem kurulu üyelerini seçecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te olacak
AK Parti Gaziantep İl Kongresine Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer 4 ildeki kongrelere ise bakan ve genel başkan yardımcıları katılacak.
8. Büyük Olağan Kongre çalışmaları kapsamında 878 ilçede kongresini gerçekleştiren AK Parti, bu süreci aralık ayı sonu itibarıyla tamamlamayı planlıyor.
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