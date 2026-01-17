GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,39
EURO
50,29
STERLİN
58,10
GRAM
6.526,88
ÇEYREK
10.734,03
YARIM ALTIN
21.349,76
CUMHURİYET ALTINI
42.564,95
GÜNCEL Haberleri

AK Parti Konya 2025 değerlendirme toplantısı KONTV ekranlarında!

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

AK Parti Konya 2025 değerlendirme toplantısı KONTV ekranlarında!
AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen AK parti 2025 Değerlendirme Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın 2025 yılı değerlendirme basın toplantısı Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Mehmet Baykan, Selman Özboyacı, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer ve Meryem Göka'nın yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, ilçe belediye başkanları, parti teşkilatları ve basın mensupları katıldı.

"Sorunların çözümü için çaba gösterdik"

Toplantıda 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği ilçe kongrelerinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Bu süreçte ilçe ilçe, mahalle mahalle ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Özgökçen, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla birlikte vatandaşları dinlediklerini ve sorunların çözümü için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Toplumun her kesimiyle bir araya gelindi

Özgökçen, sanayiciler, esnaf ve sanatkârlarla bir araya geldiklerini, Ramazan ayında ise toplumun tüm kesimleriyle iftar programlarında buluştuklarını dile getirdi.

Üye sayılarında artış

AK Parti'nin Türkiye genelindeki üye sayısının 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını açıklayan Özgökçen, Konya'da ise yeni üye sayısının 37 bin 218 olduğunu kaydetti.

Konya projeleri için ortak çalışma

Konya'da hayata geçirilmesi planlanan projeler için özellikle milletvekilleriyle birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Özgökçen, "Biz seçimde değil, her zaman milletimizle birlikte olduk” dedi.

"Gönüllere de dokunduk”

Şehirlerin imar edilirken gönüllere de dokunulduğunu vurgulayan Özgökçen, katkı sunan tüm milletvekillerine, belediye başkanlarına ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Ayrıntılar geliyor... 

 

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER