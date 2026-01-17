AK Parti Konya 2025 değerlendirme toplantısı KONTV ekranlarında!

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen AK parti 2025 Değerlendirme Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın 2025 yılı değerlendirme basın toplantısı Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Mehmet Baykan, Selman Özboyacı, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer ve Meryem Göka'nın yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, ilçe belediye başkanları, parti teşkilatları ve basın mensupları katıldı.

"Sorunların çözümü için çaba gösterdik"

Toplantıda 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği ilçe kongrelerinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Bu süreçte ilçe ilçe, mahalle mahalle ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Özgökçen, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla birlikte vatandaşları dinlediklerini ve sorunların çözümü için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Toplumun her kesimiyle bir araya gelindi

Özgökçen, sanayiciler, esnaf ve sanatkârlarla bir araya geldiklerini, Ramazan ayında ise toplumun tüm kesimleriyle iftar programlarında buluştuklarını dile getirdi.

Üye sayılarında artış

AK Parti'nin Türkiye genelindeki üye sayısının 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını açıklayan Özgökçen, Konya'da ise yeni üye sayısının 37 bin 218 olduğunu kaydetti.

Konya projeleri için ortak çalışma

Konya'da hayata geçirilmesi planlanan projeler için özellikle milletvekilleriyle birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Özgökçen, "Biz seçimde değil, her zaman milletimizle birlikte olduk” dedi.

"Gönüllere de dokunduk”

Şehirlerin imar edilirken gönüllere de dokunulduğunu vurgulayan Özgökçen, katkı sunan tüm milletvekillerine, belediye başkanlarına ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Ayrıntılar geliyor...

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANLIĞI 2025 YILININ BASIN MENSUPLARI İLE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI -17 OCAK 2026 https://t.co/3T89F3EAB1 — KONTV (@KONTV) January 17, 2026

(Ali Asım Erdem)