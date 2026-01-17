Alfabemizin 20. harfi hangisidir? Çifte Milyon sorusu

Türk alfabesinde harflerin dizilimi belirli bir standart sıraya göre oluşturulmuştur ve her harfin bu dizilimde sabit bir yeri vardır. Eğitimden genel kültüre kadar pek çok alanda karşımıza çıkan bu sıralama, dilin yapısal düzenini temsil eder.

Türk alfabesinin 20. sırasında hangi harf yer almaktadır?

29 harften oluşan Türk alfabesi "A" harfi ile başlar ve "Z" harfi ile sona erer. Alfabetik sıralamada "O, Ö, P, R, S" harflerini takip eden ve bu dizide yirminci sıraya denk gelen harf, kelime hazinemizde oldukça geniş bir yer tutan sessiz harflerden biridir.

Cevap: P

Kaynak: Haber Merkezi