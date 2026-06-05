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Ankara-İzmir uçağında yangın paniği: Tüm yolcular tahliye edildi

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Ankara-İzmir uçağında yangın paniği: Tüm yolcular tahliye edildi
İzmir-Ankara seferini yapan bir yolcu uçağında kabin içindeki taşınabilir güç kaynağından çıkan yangın üzerine yolcular tahliye edildi. Uçaktaki yangın, kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Pegasus Havayolları'na ait uçak kuyruk tescilli uçağı İzmir seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yolcu alımını tamamladı.

Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazı duman çıkarmaya başladı. Bunun üzerine uçağın pilotu Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi ve taksi yolu üzerinde durdu.

Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı. Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuş güvenliğini tehlikeye sokan taşınabilir şarj cihazlarının uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığını duyurmuştu.

Kaynak: DHA

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