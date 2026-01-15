GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu

Karabük’te yaşlı bir adam, yaşadığı apartmanın merdiven boşluğunda komşusu tarafından ölü bulundu.

Karabük'te Şirinevler Mahallesi'nde Yeni Doğan Sokak üzerindeki Yeni Doğan Apartmanı'nın 3. katında merdiven boşluğunda hareketsiz halde yatan Hasan Kaplan'ı (77) gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YAŞLI ADAMIN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kaplan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Kaplan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

