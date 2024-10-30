Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye gitti.
Fidan, başkent Londra'da, İngiliz mevkidaşı David Lammy ile bir araya geldi. Gündemde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular var.
Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye gitti.
Fidan, başkent Londra'da, İngiliz mevkidaşı David Lammy ile bir araya geldi. Gündemde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular var.
Kaynak: Haber Merkezi
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