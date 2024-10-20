Bakan Tunç: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bebeklerin ölümüne müsaade etmez
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan Çetesi soruşturmasına ilişkin, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman bebeklerin ölümüne müsaade etmez. Cumhurbaşkanımız, soruşturmanın titizlikle devam etmesini, gerek idari gerek adli ne gerekiyorsa yapılması konusundaki kesin kararlılığını ifade etti“ açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te gündeme dair soruları yanıtladı.
Tunç, Yenidoğan Çetesi soruşturmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman bebeklerin ölümüne müsaade etmez.
Cumhurbaşkanımız, soruşturmanın titizlikle devam etmesini, gerek idari gerek adli ne gerekiyorsa yapılması konusundaki kesin kararlılığını ifade etti.
Hiç kimse yargı mensuplarımızı tehdit edemez. Savcıyı tehditle ilgili ayrıca soruşturma açıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”