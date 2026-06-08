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Bankaya silahlı saldırı! Şube çalışmasına ara verdi

Bankaya silahlı saldırı! Şube çalışmasına ara verdi
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası Şubesi’ne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şube çalışmasına ara verdi.

Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından şubeye silahla ateş açıldı. Sabah saatlerinde bankaya gelen görevliler, kurşun izlerini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri banka etrafında incelemelerde bulundu. Ekipler delil çalışması yaparken, şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapı Kredi Bankası ise kepenge astığı yazı ile ‘'Şubemiz hizmet vermemektedir. Diğer şubelerden destek alabilirsiniz'' açıklamasında bulundu.

Yapı Kredi Bankasının da bünyesinde bulunduğu Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde Kürt kadınlar üzerinden bir açıklama paylaşmış ve tepki görmüştü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatmıştı. Rahmi Koç, daha sonra ifadelerinden dolayı özür dilemişti.

 

Kaynak: İHA

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