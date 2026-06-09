CHP’lilerin TBMM önünde slogan kavgası!

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Özgür Özel’in de kendisinin konuşacağını duyurduğu 13.30’daki TBMM Grup Toplantısı öncesinde CHP’liler arasında gerginlik yaşandı. TBMM önünde toplanan Özgür Özel destekçileri “Hain Kemal“ sloganı atınca, Kılıçdaroğlu taraftarları da “FETÖ’cü Özgür“ diye sloganlar atarak karşılık verdi.
CHP'de grup toplantısı gerilimi giderek yükseliyor.
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na gelen Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekilleri arasında yapılan oylama sonucunda CHP TBMM Grup Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel de grup toplantısında kendisinin konuşacağını savunuyor.
İKİ FARKLI GRUP TOPLANTISI DUYURUSU
CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından, saat 13.30'da grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı duyurusu paylaşıldı.
Özgür Özel'i destekleyenler ise aynı saatte Özel'in grup toplantısında konuşma yapacağını bildiren duyurular paylaştı.
ÖZEL DESTEKÇİLERİ "HAİN KEMAL" SLOGANI ATTI
TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na destek vermek amacıyla gelenler ile Özel'e destek vermeye gelen CHP'liler karşı karşıya geldi.
Meclis polisi, tedbir alarak iki grubun arasına girdi.
Özel'i destekleyenler, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlere dönerek "Hain Kemal" sloganları attı.
KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİ: "FETÖ'CÜ ÖZGÜR"
Özel'in taraftarlarının bu tavrına Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerden sert karşılık geldi.
Kılıçdaroğlu'nun destekçileri, "FETÖ'cü Özgür" sloganları atarak karşılık verdi.
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