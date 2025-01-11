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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’ya geliyor! İşte o günün tarihi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’ya geliyor! İşte o günün tarihi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ocak 2025 tarihinde Konya’da olacak.

AK Parti'nin 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayan, 30 Kasım 2024'ten bu yana da il kongreleriyle devam eden süreç hızla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 17 Ocak 2025 tarihinde Konya'da olacak.

Kongrede önemli açıklamalar bekleniyor

Erdoğan, bu tarihte AK Parti Konya İl Kongresi'ne katılacak.

Konya'daki teşkilatlarla buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Bu ziyaret, AK Parti Konya İl Teşkilatının düzenlediği 8. Olağan Kongresi kapsamında gerçekleşecek. Kongre, ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından büyük bir heyecanla hazırlanıyor. 

 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Recep Tayyip Erdoğan #AK Parti

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