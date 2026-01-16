Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
