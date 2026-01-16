GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Domuzun saldırısından avcı arkadaşları kurtardı! O anlar kamerada

- Güncelleme Tarihi:

Domuzun saldırısından avcı arkadaşları kurtardı! O anlar kamerada
Trabzon’da ava çıkan avcılar karşılaştıkları domuzun saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yaşlı avcı arkadaşlarının müdahalesi ile domuzun saldırısından ağır bir yara almadan kurtuldu.

Avcıların ilk teması sırasında vurulan ve yaralı halde çalılıklar arasında saklanan yaban domuzu, ani bir hamleyle bulunduğu yerden fırlayarak yakınına gelen avcıya saldırdı.

Hasan Hacıhamzaoğlu isimli 64 yaşındaki avcıyı saldırı sırasında yere deviren yaban domuzu, yerde de saldırmaya devam etti.

O anlar avcılarda büyük paniğe neden olurken, avcıların hızlı müdahalesiyle yaban domuzu vurularak etkisiz hale getirildi. Yaşanan olayda bacağından yaralanan Hasan Hacıhamzaoğlu tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA

