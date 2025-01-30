Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kaç yaşında, ne kadar dolandırdı? Thodex nedir, ne zaman kuruldu?

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, gündemdeki haberlerin ardından yeniden araştırılmaya başlandı. 2021 yılında, Thodex platformu üzerinden 2 milyar dolara yakın kripto para ile yurt dışına kaçan Özer, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “örgüt kurma ve yönetme” suçlarından toplamda 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Peki, Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşında ve ne kadar dolandırdı? Thodex nedir, ne zaman kuruldu? İşte detaylar…

Faruk Fatih Özer Kimdir?

Faruk Fatih Özer, 1993 İstanbul doğumludur. Resmi kayıtlara göre, Amerika'da eğitim aldığı iddia edilmiştir. 2007 yılında çalışma hayatına başlayan Özer, Thodex'i kurmadan önce e-ticaret sektöründe aktifti. Daha sonra yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başlamış ve 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştur. Özer, 2017 yılında Koineks Teknoloji AŞ'yi kurarak, Thodex'in temellerini atmıştır. İlk olarak 400 bin TL sermaye ile kurduğu şirket, faaliyetlerini Türkiye'nin yanı sıra Myanmar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde sürdürmüştür.

Thodex Nedir?

Thodex, kripto paraların alım-satımına aracılık eden Türkiye'nin ilk global kripto para borsasıdır. 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından Koineks ismiyle kurulan şirket, Türkiye'nin dördüncü kripto para borsası olmuştur. Türkiye'nin ilk Bitcoin ATM'sini kuran Thodex, 2020 yılında global pazara açılarak büyük bir popülerlik kazanmıştır. Agresif reklam kampanyaları ve ünlü isimlerle yapılan reklamlarla dikkat çeken platform, ücretsiz Dogecoin dağıtımı gibi kampanyalarla büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştır.

Faruk Fatih Özer Ne Kadar Dolandırdı?

2021 Nisan ayında Thodex, yatırımcılara kısa süreliğine kapalı olacağını duyurdu, ancak daha sonra platform tamamen erişilemez hale geldi. Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolara yakın kripto parayla yurt dışına kaçtı. Uzun süren bir arayıştan sonra 2023 yılında Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye iade edilmiştir. Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi'nin iade kararının ardından 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilen Özer, tutuklanmıştır.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, 572 mağdurun şikayetinin ardından Thodex üzerinden dolandırıcılık yapıldığı belirtilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre mağdurların zararının 94 milyon TL olduğu ifade edilmiştir. Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer, "nitelikli dolandırıcılık”, "örgüt kurma ve yönetme” ve "mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi