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Ferdi Tayfur’un cenazesi AKM’de: Hayranları akın etti

Ferdi Tayfur’un cenazesi AKM’de: Hayranları akın etti
Cenaze namazı öncesi Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, hayranları da katıldı. AKM önüne gelenler, Tayfur’un şarkılarını seslendirdi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Ferdi Tayfur, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki ünlü sanatçı Tayfur, geride binlerce eser bıraktı.

AKM'DE TÖREN

Ferdi Tayfur, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenirken, hayranları da akın etti.

Anma törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılıyor.

TAYFUR'UN SEVİLEN ŞARKILARINI SÖYLEDİLER

AKM önüne binlerce insan toplandı. Hayranları yağmur altında sanatçının şarkılarını söyledi.

Ferdi Tayfur'un Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi AKM'ye getirildi.

AKM'de slogan atılmaması ve şarkı söylenmemesi için uyarıda bulunuldu.

AKM'DEKİ TÖRENİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Sanatçının cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı.

Ancak yoğun katılım nedeniyle Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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