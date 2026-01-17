GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Fren yerine gaza basınca eczaneye girdi

- Güncelleme Tarihi:

Fren yerine gaza basınca eczaneye girdi
Muğla’nın Datça ilçesinde iddiaya göre fren yerine gaza basan sürücü iş yerine dalarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Doktor Turgut Dündar Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.K. (25) yönetimindeki 48 R 6233 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerine daldı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü kontrol amaçlı Datça Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, vitrin camları kırılan iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

