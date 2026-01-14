“Gelin bedava toplayın’’ denildi ama alan çıkmadı!

Hatay’da rekoltesi yüksek mandalinalar, alıcı bulunamadığından dallardan alınmadı. Çiftçiler diğer yılların hasatının olumsuz etkilenmemesi adına vatandaşlara ücretsiz mandalina çağrısı yaptı.

Hatay'da bu yıl rekolte bereketi yaşanıyor. Artık ağaçların da taşıyamadığı mandalinalar, fırtınalar ve yağışlarla beraber ağaçlardan dökülmeye başladı. Satılmayan ve rekoltesi artan mandalinalar artık yerlere dökülüp çürümeye bırakıldı. Çiftçiler artık "bedavaya gelin, toplayın” çağrısı yapıyor. Eğer daldaki ürünler hasat edilemezse gelecek yılın hasatında düşüş yaşanması bekleniyor.

MANDALİNALAR DALINDA KALDI

Ürünlerin dallarda çürümeye başladığını söyleyen Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, rekoltenin iyi olduğu her yılda bu sorunun yaşandığını ifade etti. Bu yıl verimin yüksek olduğunu fakat mahsulün alıcısız kaldığını anlatan Kamacı, "Bu yıl rekoltemiz çok iyiydi fakat 20 yıl önceki sorunlarla uğraştığımız için mandalinamızı satamıyoruz. Satamadığımız ve ihraç edemediğimiz için mandalinalar dalında kaldı” dedi.

Diğer sezona hazırlık yapabilmek için hasat yapmanın önemini vurgulayan Kamacı, mandalinaların ağaçta kaldıkları durumda diğer yıl verimde düşüş yaşanacağını belirtti.

DÖKÜLMEYEN MEYVE DİĞER YILLARDAKİ REKOLTEYİ ETKİLİYOR

Çiftçilerin artık malların ağaçta kalmaması için ücretsiz dağıtmaya başladıklarını söyleyen Selim Kamacı, "Hasat yapılmazsa meyve ağaçtan dökülür. Eğer dökülmezse önümüzdeki yıllarda rekolteyi etkileyecek. Mandalinalar dökülmeye başladı, bu yüzden çiftçi malları bedavaya vermeye razı geldi. Bir şekilde ağaçlardan toplansın, ağaçların budaması yapılsın" diye konuştu.

ÜCRETSİZ MANDALİNA ALABİLİRLER

Selim Paşa, 10 dönümlük arazisindeki mandalinaları hasat edemediklerini ve vatandaşları bedava mandalina toplamaya davet ettiklerini anlattı. Kimse ürün istemediği için artık hasat yapmayan çiftçi, vatandaşlara "istedikleri kadar mandalina alabilirler” çağrısı yaptı.

Kaynak: İHA