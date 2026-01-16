Kamu Kurumları Yazım Eş Güdüm Komisyonu’nun ilk toplantısı yapıldı

TDK’nin ev sahipliğinde, Kamu Kurumları Yazım Eş Güdüm Komisyonu’nun ilk toplantısı, Ankara’da yapıldı.

Türk Dil Kurumundan (TDK) yapılan açıklamaya göre, TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in başkanlığındaki toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim ve Temel Eğitim Genel Müdürlükleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı, Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcileri yer aldı.

TDK Başkanı Mert, burada yaptığı konuşmada, bu girişimin kamu yönetimi dili açısından uzun vadeli ve önemli sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Mert, Komisyonun kurulmasının Türkiye'nin dil konusunu yönetim kalitesinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünün bir göstergesi olduğunu ifade ederek akademisyenlerin bilimsel ve kuramsal çerçeveyi, kurum temsilcilerinin ise sahadaki uygulama gücünü temsil ettiğini belirtti.

Günümüzde kamu hizmetlerinin e-Devlet ve dijital platformlar üzerinden yürütüldüğünü hatırlatatan Mert, bu alanlarda yazım ve terim birliğinin artık bir tercih değil, kurumsal bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

Mert, Komisyonun temel görevini, "kamu kurumları arasında yazım ve terim birliğini sağlamak, resmi, yazışmalarda dil tutarlılığını güçlendirmek ve sade bir kamu dilinin kurumsallaşmasına katkıda bulunmak" olarak açıkladı.

Açış konuşmasının ardından Komisyon Başkanı Prof. Dr. Paşa Yavuzarslan tarafından Komisyon çalışma usullerine dair sunum yapıldı.

Toplantıda, komisyonun kuruluşu, amacı ve görevleri hakkında bilgilendirme yapıldı çalışma usul ve esasları ele alındı. Gündem belirleme, çalışma süreçleri ve çözüm üretme yöntemleri değerlendirildi.

Katılımcılar, yazım birliğinin sağlanması, dilin doğru kullanımı ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.​​​​​​​

