GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,39
EURO
50,27
STERLİN
58,09
GRAM
6.504,52
ÇEYREK
10.697,29
YARIM ALTIN
21.276,52
CUMHURİYET ALTINI
42.418,91
GÜNCEL Haberleri

Kamu Kurumları Yazım Eş Güdüm Komisyonu’nun ilk toplantısı yapıldı

Kamu Kurumları Yazım Eş Güdüm Komisyonu’nun ilk toplantısı yapıldı
TDK’nin ev sahipliğinde, Kamu Kurumları Yazım Eş Güdüm Komisyonu’nun ilk toplantısı, Ankara’da yapıldı.

Türk Dil Kurumundan (TDK) yapılan açıklamaya göre, TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in başkanlığındaki toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim ve Temel Eğitim Genel Müdürlükleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı, Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcileri yer aldı.

TDK Başkanı Mert, burada yaptığı konuşmada, bu girişimin kamu yönetimi dili açısından uzun vadeli ve önemli sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Mert, Komisyonun kurulmasının Türkiye'nin dil konusunu yönetim kalitesinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünün bir göstergesi olduğunu ifade ederek akademisyenlerin bilimsel ve kuramsal çerçeveyi, kurum temsilcilerinin ise sahadaki uygulama gücünü temsil ettiğini belirtti.

Günümüzde kamu hizmetlerinin e-Devlet ve dijital platformlar üzerinden yürütüldüğünü hatırlatatan Mert, bu alanlarda yazım ve terim birliğinin artık bir tercih değil, kurumsal bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

Mert, Komisyonun temel görevini, "kamu kurumları arasında yazım ve terim birliğini sağlamak, resmi, yazışmalarda dil tutarlılığını güçlendirmek ve sade bir kamu dilinin kurumsallaşmasına katkıda bulunmak" olarak açıkladı.

Açış konuşmasının ardından Komisyon Başkanı Prof. Dr. Paşa Yavuzarslan tarafından Komisyon çalışma usullerine dair sunum yapıldı.

Toplantıda, komisyonun kuruluşu, amacı ve görevleri hakkında bilgilendirme yapıldı çalışma usul ve esasları ele alındı. Gündem belirleme, çalışma süreçleri ve çözüm üretme yöntemleri değerlendirildi.

Katılımcılar, yazım birliğinin sağlanması, dilin doğru kullanımı ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.​​​​​​​

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER