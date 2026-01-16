KARGU ve ALPAGU Avrupa yolunda

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen milli vurucu İHA sistemleri KARGU ve ALPAGU, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yönelik entegre otonom sistemler projesi kapsamında Avrupa pazarına taşınıyor.

STM'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yenilikçi çözümlerini yalnızca ürün teslimiyle sınırlı kalmadan, entegrasyon, yazılım ve ortak çalışma modeliyle uluslararası kullanıcıların hizmetine sunuyor.

Bu kapsamda, Türk güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan ve sahada etkinliği kanıtlanan döner kanatlı vurucu İHA KARGU ile sabit kanatlı vurucu İHA ALPAGU'nun Avrupa'ya yönelik ilk ihracat sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamında, KARGU ve ALPAGU'nun yerel kullanıcı ihtiyaçları ve operasyonel doktrinle uyumlu şekilde kara araçlarına entegre edilmesi planlanıyor. STM, platform tesliminin yanı sıra savaş yönetim sistemi yazılım entegrasyonlarını da ilgili ülkenin mevcut sistemleri ve konseptleriyle uyumlu biçimde gerçekleştirecek.

4 kıta, 15 ülke



STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, konuya ilişkin açıklamasında, taktik İHA ailesinin sahadaki başarısının uluslararası talebi artırdığını belirterek, KARGU ve ALPAGU'nun NATO ve AB üyesi bir ülkeye ihracının, STM'nin mühendislik ve yazılım kabiliyetlerine duyulan güvenin somut göstergesi olduğunu ifade etti. Güleryüz, şunları kaydetti:

"KARGU ve ALPAGU'nun, NATO ve AB üyesi bir ülkeye ihraç edilmesi, mühendislik birikimimizin ve sistemlerimizin uluslararası alanda gördüğü güvenin somut bir göstergesi. Bugün itibarıyla İHA sistemlerimizi 4 farklı kıtada, 15 ülkede kullanıcılarla buluşturmuş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. KARGU ve ALPAGU'nun zırhlı kara araçlarına entegrasyonu, yazılım kabiliyetlerimizi de ortaya koymaktadır. Bu yönüyle projemiz, yalnızca platform ihracatıyla sınırlı kalmayan, yüksek katma değerli bir entegrasyon ve yazılım ihracatı niteliği taşımaktadır. Bu proje, yalnızca sistem teslimini değil, ilgili ülkenin mevcut platformları ve operasyonel doktrinleriyle uyumlu olacak şekilde, birlikte yürütülen entegrasyon faaliyetlerini de kapsamaktadır. Aynı zamanda bu iş birliğinin, STM'nin otonom sistemlerinin Avrupa ülkelerinde gelecekteki operasyonel konuşlandırmaları ve daha geniş ölçekli kullanımı açısından önemli bir referans oluşturmasını bekliyoruz. Projenin başarıyla tamamlanmasının ardından ilgili ülkedeki daha fazla sayıda kara aracına STM'nin otonom ürün ailesinin entegre edilmesini hedefliyoruz."

Kamuoyunda "kamikaze İHA" olarak da bilinen KARGU, sahip olduğu gelişmiş elektro optik ve kızılötesi kameralar ile gece-gündüz etkin operasyon yapabiliyor. 30 dakikadan fazla havada kalabilen KARGU, 10 kilometre menzile sahip bulunuyor. KARGU'lar sürü halde de kullanılabiliyor. Ayrıca KARGU, STM'nin geliştirdiği yazılımlarla, elektronik harp ortamından etkilenmeden, GNSS'ten bağımsız görev icra edebiliyor.

ALPAGU ise hafif yapısı, yüksek dalış hızı, düşük radar izi ve farklı platformlara entegre edilebilme özelliğiyle dikkati çekiyor. Terörle mücadele operasyonlarında, sınır ötesi harekatlarda ve meskun mahal çatışmalarında aktif görev alabilen ALPAGU, 8 kilometre menzile sahip bulunuyor. ALPAGU, sahip olduğu elektro optik ve kızılötesi kameralar ile gece ve gündüz etkin görev yapabiliyor.

Her iki sistem de hedef tespiti ve imhasını "Man-in-the-Loop" prensibiyle tamamen operatör kontrolünde gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA