Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi yaşamına son verdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre karnesinde 3 zayıfı olduğu için ağabeyi ile tartışan lise 1’inci sınıf öğrencisi 6’ıncı kattaki ikametinin penceresinde atlayarak, yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın son katında meydana gelen olayda, lise 1'inci sınıf öğrencisi T.Ş. (15) iddiaya göre, ağabeyi ile karnesinde 3 dersinin zayıf olması sebebiyle tartıştı. Tartışma sonrası T.Ş. ikametinin penceresinde atladı. Durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.Ş.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. T.Ş. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Lise öğrencisinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

