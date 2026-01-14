Konya merkezde okullar tatil edildi!

Konya'nın merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde okullar tatil edildi.
Konya Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"İl merkezimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirildiğinden, tedbir amaçlı olarak Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerimizdeki Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmî/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde; Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4–6 yaş Kur'an kurslarında 14 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 (bir) gün idari izinli sayılmaları kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: Haber Merkezi